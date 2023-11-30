Лівий захисник лондонського Арсенала на національної збірної України Олександр Зінченко включений до символічної збірної англійської Прем'єр-ліги за підсумками листопада від WhoScored. 26-річний українець отримав середню оцінку 7,67 за матчі "канонірів" у місяці, що минає.

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Цікаво, що Зінченко виявився єдиним футболістом Арсенала, який потрапив до одинадцятки найкращих за версією авторитетного статистичного порталу. У той же час до команди місяця потрапили одразу 4 гравці Манчестер Юнайтед та 3 представники Манчестер Сіті.

Клуб Зінченка одноосібно лідирує в АПЛ

Важливо. У листопаді Олександр Зінченко взяв участь у всіх трьох іграх Арсенала в АПЛ та відзначився голом у ворота Бернлі (3:1). Лондонський клуб є одноосібним лідером турнірної таблиці чемпіонату, маючи в активі 30 очок після 13 турів.

Усього в нинішньому сезоні Зінченко провів за Арсенал 18 поєдинків у всіх турнірах. Крім голу у ворота Бернлі, український латераль не відзначався результативними діями, однак його внесок в успіхи команди – безсумнівний.