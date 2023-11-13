Треба тримати язик за зубам: Зінченко прокоментував свій жарт про "яйця Мудрика"

Підколка Олександра Зінченка над Михайлом Мудриком зайшла занадто далеко. Тож захиснику Арсеналу довелося виправдовуватися.

Напередодні лондонського дербі Олександр Зінченко вирішив підколоти свого партнера по збірній України Михайла Мудрика. Капітан "синьо-жовтих" вирішив залякати вінгера "синіх", якщо той заб'є м'яч.

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Цей жарт розповсюдили ЗМІ у всьому світі. Тож Олександру довелося виправдовуватися за свої слова.

Цей мій жарт зайшов занадто далеко, тому що про це питали навіть на пресконференції перед грою. Я коли почув, що головний тренер Челсі відповідає на запитання про яйця Михайла, я був не те що здивований, а подумав, що треба тримати язик за зубами. Багато людей з гумором не сильно дружать. Коли ми з тунелю виходили на матч, перекинулись з Мудриком кількома словами. Прийшли до загального знаменника, що жартувати у пресі це не завжди є добре,

– розповів Зінченко.

Нагадаємо, що погроза Зінченка не спрацювала і Михайло забив неймовірний гол у ворота "канонірів".