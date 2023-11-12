Челсі – Манчестер Сіті 4:4

Голи: Т. Сілва, 29, Стерлінг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 – Голанд, 25 (пен.), 47, Аканджі, 45+1, Родрі, 86

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно залишив Михайла Мудрика на лаві запасних. На лівому фланзі "синіх" з перших хвилин вийшов Рахім Стерлінг, пише 24 Канал.

Читайте також Переможна крапка Зінченка: Арсенал завдяки божевільному голу українця переміг Бернлі – відео

Ніхто не хотів програвати

Суперники дуже жваво розпочали поєдинок, забивши чотири м'ячі у першій половині матчу. Спочатку Ерлінг Голанд реалізував пенальті через фол Марка Кукурельї.

А потім Челсі завдяки голам Тьягу Сілви та Стерлінга вирвався вперед. Особливо ефектним голом відзначився лівий вінгер "синіх", який пробив по центру воріт.

Проте на перерву команди пішли за нічийного результату. Захисник МанСіті Мануель Аканджі головою відправив м'яч у сітку воріт Роберта Санчеса після навісу Бернарду Сілви.

На початку другого тайму знову нагадав про себе Голанд, який вивів "містян" вперед. За рахунку 3:2 на користь МанСіті Почеттіно випустив на поле Михайло Мудрика. Через кілька хвилин українець розігнав гольову атаку "синіх". Джексон вдало зіграв на добиванні та відновив паритет.

Проте на цьому гольова феєрія не завершилася. За чотири хвилини до фінального свистка Родрі за допомогою рикошету забив четвертий гол Манчестер Сіті. А у компенсований час господарі заробили пенальті, який реалізував Коул Палмер.

4:4 – такий підсумковий результат цього неймовірного поєдинку зафіксував арбітр.

Команда Мудрика, яка у 12 матчах набрала 16 очок, залишилася на 10 місці.

Манчестер Сіті закріпився на першому місці АПЛ, випереджаючи Арсенал на одне очко. У підопічних Гвардіоли 28 балів, а у "канонірів" – 27.

Відеоогляд матчу Челсі – Манчестер Сіті