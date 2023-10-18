Як і в червневому матчі проти Мальти перемога далась українській збірній дуже складно. "Синьо-жовті" пропустили першими, але потім відповіли одразу трьома голами, один із яких мальтійці забили у власні володіння. Авторами інших двох стали Артем Довбик і Михайло Мудрик, повідомляє 24 Канал.
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Зінченко: Я дуже радий за нього, за збірну, важливий м'яч Михайла, тому що він трошки заспокоїв гру
Поєдинок закінчився виїзною перемогою українців 1:3.
Для Мудрика цей шедевральний гол із дальньої відстані став дебютним у 15-ти зустрічах у футболці національної команди. Взагалі жовтень став особливим для Михайла. 22-річний лівий вінгер перед голом за збірну ще й вперше забив за Челсі у матчі проти Фулхема.
Після перемоги над Мальтою капітан "синьо-жовтих" Олександр Зінченко перебував у гарному настрої, тому вирішив скористатись можливістю та кумедно залякати Мудрика у флеш-коментарі пресслужбі УАФ.
Я йому сказав, якщо ти зробиш чи спробуєш зробити це в суботу, відірву тобі яйця, так і сказав, перепрошую за мою французьку. Але найважливіше для нас було взяти три очки. Я дуже радий за нього, за збірну, важливий м'яч Михайла, тому що він трошки заспокоїв гру,
– сказав Зінченко.
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Відзначимо, що у поточному сезоні-2023/2024 Зінченко відіграв за Арсенал 10 матчів. Натомість Мудрик провів з Челсі 8 поєдинків, у яких забив гол.
- Клуб Зінченка потужно розпочав новий сезон. Після 8-ми турів Арсенал йде на другому місці, набравши 20 балів. Стільки ж очок у Тоттенхема, який лідирує у турнірній таблиці АПЛ.
- Челсі з 11 очками йде лише 11-м.