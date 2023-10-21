В першому таймі матчу 9-го туру АПЛ Челсі – Арсенал Михайло заробив пенальті. А в другій 45-хвилинці українець сам відзначився у воротах "канонірів", пише 24 Канал.

Читайте також 11-й українець в АПЛ: Ярмолюк дебютував за Брентфорд

На 48-й хвилині поєдинку Мудрик зробив забігання по лівому флангу та отримав пас від партнера по команді. Потім Михайло підсік м'яч, який за дивовижною траєкторією опустився за комірець голкіпера "канонірів".

Цей гол став другим для Мудрика в складі Челсі. Свій дебютний м'яч в АПЛ він забив 2 жовтня в матчі проти Фулхема (2:0).

Відео голу Мудрика