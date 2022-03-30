Висловили свою позицію на увесь світ

Польща є однією з країн, яка найбільше допомагає Україні, яка дає гідну відсіч російським окупантам. Тепер поляки висловили свою позицію під час футбольного матчу, повідомляє 24 канал.

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Перед початком зустрічі уболівальники на трибунах в унісон передали привіт росіян, затягнувши "Ruska kurwa". Це гасло вони неодноразово скандували протягом важливого поєдинку проти шведів. Ці скандування було чітко чути навіть дивлячись зустріч через телетрансляцію.

Польські фанати передали привіт Росії: дивіться відео