Ще два учасники чемпіонату світу

Польща у фіналі відбору приймала Швецію, яка у півфіналі мінімально переграла Чехію. Поляки якісно скористались дискваліфікацією Росії та пробилась на Мундіаль, пише 24 канал.

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Підсумок вирішального поєдинку став несподіванкою, адже Швеція більше часу проводила в атаках. Натомість забивали польські футболісти.

Полякам вдалось забити швидкий гол у другому таймі завдяки пенальті Левандовського. А вже на 72-й хвилині перевагу господарів подвоїв Зелінський. У підсумку – 2:0 перемога збірної Польщі.

Без сенсації

У паралельному матчі Португалія грала проти сенсації півфіналу відбору Північної Македонії, яка вибила у попередньому поєдинку Італію.

На жаль, македонцям не вдалось продовжити свій успіх. Дубль Фернандеша зупинив переможну ходу суперника – 2:0 португальська збірна прямує у Катар.

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