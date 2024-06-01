Росіяни знищили будинок: Зінченко придбає житло для футболістів-переселенців з Бахмута

Футболіст Арсеналу завітав до Києва, зустрівшись із дітьми з академії Локомотива. Там Зінченка вразила історія Сашка та Артура, які переїхали в Київ з Бахмута.

Українські спортсмени активізувались у допомозі Батьківщині після початку повномасштабного вторгнення Росії. Дехто зі зброєю пішов на фронт, інші ж допомагають фінансово та інформаційно.

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Зінченко подарує житло дітям-переселенцям

Одним із найактивніших став лідер збірної України Олександр Зінченко. Футболіст Арсеналу став амбасадором благодійної платформи UNITED24. Перед матчами за збірну гравець завітав у Київ, де взяв участь у благодійному заході.

Зінченко зустрівся із двома братами-футболістами Сашком і Артуром. Хлопці мешкали під Бахмутом, але через війну були змушені виїхати. Їх дім був знищений снарядом окупантів.

У Києві сім'я хлопця орендує однокімнатну квартиру, де мешкає разом із синами, бабусею та дідусем. Сашко та Артур пішли в академію столичного Локомотива.

Відео зустрічі Зінченка з переселенцями:

Їх історія дуже вразила Зінченка, який вирішив руку допомоги сім'ї. Гравець збірної України подарував хлопцям ігрові футболки Арсеналу. Також Олександр разом із "Новою Поштою" вирішили придбати житло у Києві для сім'ї молодих футболістів.

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Нагадаємо, що Зінченко останні два сезони виступав за Арсенал, з яким двічі брав срібні медалі АПЛ. До цього захисник у складі Манчестер Сіті чотири рази ставав чемпіоном. Крім того, Олександр відіграв 60 матчів за збірну України, забивши 9 голів.