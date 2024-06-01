Украинские спортсмены активизировались в помощи Родине после начала полномасштабного вторжения России. Некоторые с оружием ушел на фронт, другие же помогают финансово и информационно.

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Зинченко подарит жилье детям-переселенцам

Одним из самых активных стал лидер сборной Украины Александр Зинченко. Футболист Арсенала стал амбассадором благотворительной платформы UNITED24. Перед матчами за сборную игрок посетил Киев, где принял участие в благотворительном мероприятии.

Зинченко встретился с двумя братьями-футболистами Сашей и Артуром. Ребята жили под Бахмутом, но из-за войны были вынуждены уехать. Их дом был уничтожен снарядом оккупантов.

В Киеве семья парня арендует однокомнатную квартиру, где живет вместе с сыновьями, бабушкой и дедушкой. Саша и Артур пошли в академию столичного Локомотива.

Видео встречи Зинченко с переселенцами:

Их история очень впечатлила Зинченко, который решил руку помощи семье. Игрок сборной Украины подарил ребятам игровые футболки Арсенала. Также Александр вместе с "Новой Почтой" решили приобрести жилье в Киеве для семьи молодых футболистов.

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Напомним, что Зинченко последние два сезона выступал за Арсенал, с которым дважды брал серебряные медали АПЛ. До этого защитник в составе Манчестер Сити четырежды становился чемпионом. Кроме того, Александр отыграл 60 матчей за сборную Украины, забив 9 голов.