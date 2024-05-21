Лондонський Арсенал не зумів виконати головне завдання на сезон та стати чемпіоном АПЛ. В останніх турах чемпіонату захисник "канонірів" Олександр Зінченко частіше грів лаву запасних.
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Зінченко пообіцяв повернутися сильнішим
Український легіонер Арсеналу опублікував пост в інстаграмі, в якому підбив підсумки сезону. Олександр визнав, що зіграв нижче своїх можливостей.
"Пишаюся командою та щасливий бути одним із вас, каноніри.
Клубний сезон закінчився. На жаль, ми не отримали того, чого хотіли, але я впевнений, що цей клуб на правильному шляху, щоб досягти всього.
Особисто я повністю розумію, що це був далеко не мій найкращий сезон. Обіцяю всім уболівальникам і тим, хто сумнівається, що повернуся набагато сильнішим.
Дуже дякую за вашу величезну підтримку. До нових зустрічей", – написав Зінченко.
Зінченко разом зі своєю родиною на "Емірейтс" / фото з інстаграму футболіста
Зінченко втратив місце в основі "канонірів"
- Українець розпочинав сезон в статусі одного з лідерів Арсеналу.
- Однак через низку травм та серію результативних помилок в захисті Зінченко втратив довіру Артети.
- Вболівальники та деякі експерти називали українця головним винуватцем невдач "канонірів".
- Головний тренер Арсеналу посадив Зінченка у запас і команда почала набирати очки. До останнього тура лондонці вели боротьбу за чемпіонство.
- У сезоні 2023/24 Зінченко зіграв за Арсенал 35 матчів, забив 1 гол та віддав 2 асисти. В середньому лівий захисник проводив на полі 59 хвилин.
- Зазначимо, що Олександр другий рік поспіль разом з Арсеналом завершує сезон без трофея.