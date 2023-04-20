У лівого захисника Арсенала були проблеми з пахом, які його турбують ще із поєдинку проти Ліверпуля. Через що Олександр Зінченко спостерігав за грою своєї команди проти Вест Хема з-за меж поля.

Варто дізнатись Зінченко бореться за місце у збірній року АПЛ: як віддати свій голос за українського футболіста

Знову в строю

Без українця "каноніри" втратили важливу перемогу, розписавши мирову 2:2.

Вже 21 квітня підопічні Мікеля Артети приймуть вдома Саутгемптон. Напередодні цього поєдинку із розташування лондонського клубу прийшли хороші новини – Зіна знову в строю.

Зверніть увагу! Початок зустрічі Арсенал – Саутгемптон о 22:00 (за Києвом).

Олександр разом із основною групою взяв участь у тренувальному процесі.



Олександр Зінченко в строю Арсенала / Фото Getty Images

Відзначимо, що Арсенал продовжує боротьбу за чемпіонство в АПЛ. Команда Артети у 31-му зіграному матчі набрала 74 бали. А це на 4 очки більше, аніж заробило МанСіті.

Натомість Зінченко, який проводить у лондонському клубі, лише перший сезон, є ключовим гравцем основи. Місцеві уболівальники приємно вражені грою та відданістю Зіни на футбольному полі. У поточному сезоні українець провів вже за "канонірів" 29 поєдинків, у яких забив 1 голи та віддав 2 асисти.

Наразі Зінченко претендує на місце у збірній року в АПЛ. Свій голос за Олександра можна віддати за посиланням.