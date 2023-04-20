У левого защитника Арсенала были проблемы с пахом, которые его беспокоят еще с поединка против Ливерпуля. Из-за чего Александр Зинченко наблюдал за игрой своей команды против Вест Хэма из-за пределов поля.

Следует узнать Зинченко борется за место в сборной года АПЛ: как отдать свой голос за украинского футболиста

Снова в строю

Без украинца "канониры" упустили важную победу, расписав мировую 2:2.

Уже 21 апреля подопечные Микеля Артеты примут на дому Саутгемптон. В преддверии этого поединка из расположения лондонского клуба пришли хорошие новости – Зина снова в строю.

Обратите внимание! Начало встречи Арсенал - Саутгемптон в 22:00 (по Киеву).

Александр вместе с основной группой принял участие в тренировочном процессе.



Александр Зинченко в строю Арсенала / Фото Getty Images

Отметим, что Арсенал продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ. Команда Артеты в 31-м сыгранном матче набрала 74 балла. А это на 4 очка больше, чем заработало МанСити.

Зато Зинченко, который проводит в лондонском клубе, только первый сезон является ключевым игроком основы. Местные болельщики приятно удивлены игрой и преданностью Зины на футбольном поле. В текущем сезоне украинец провел уже при "канониров" 29 поединков, в которых забил 1 гола и отдал 2 ассиста.

Зинченко претендует на место в сборной года в АПЛ. Свой голос за Александра можно отдать по ссылке.