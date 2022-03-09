МанСіті – Спортинг

Манчестер Сіті підійшов до матчу-відповіді з дуже комфортною перевагою. У першому поєдинку в Лісабоні підопічні Пепа Гвардіоли закінчили зустріч розгромною перемогою з рахунком 0:5, повідомляє 24 канал.

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Українець Олександр Зінченко отримав місце у стартовому складі англійського клубу.

Вже з перших секунд матчу Сіті взяло м'яч під контроль. Гравець "містян" опинився на газоні у штрафному суперника. Футболісти Манчестер Сіті апелювали до арбітра, щоб той призначив пенальті. Але суддя зустрічі виявився невблаганним та дозволив продовжити гру.

Голкіпер парирував перспективний удар Фодена.

М'яч долетів до Стерлінга, але Рахім пробив туди, де стояв голкіпер Спортинга.

Перша частина зустріч так і минула без забитих м'ячів – 0:0.

"Сухий" тайм

Не встиг суддя дати свисток на другий тайм, як МанСіті забило. Марез пішов на п'ятьох гравців суперника, але не втратив м'яч. Ріяд віддав на Жезуса, який у ближній кут прошив сітку воріт Спортинга. Арбітр вирішив перевірити "чистоту" голу. Після допомоги ВАР суддя скасував взяття воріт через офсайд у автора голу.

Марез виконав передачу у штрафний суперника. Але захист Спортнга зіграв надійно.

Рейс отримав передачу у штрафному, але м'яч пролетів вище воріт. Хороший момент змарнував футболіст лісабонського клубу.

Карсон показав майстерність у рамці воріт після удару впритул від Паулінью, який опинився першим на м'яч у штрафному МанСіті.

Як команди не старались, але розмочити нулі до фінального свистка ніхто не зумів.

Манчестер Сіті став чвертьфіналістом Ліги чемпіонів.