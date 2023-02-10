Обоє хочуть перемагати, – Зінченко порівняв наставників Арсенала та МанСіті

Мікель Артета може привести Арсенал до 14-го чемпіонства в Англії. Олександр Зінченко на тлі переможного шляху порівняв іспанського тренера "канонірів" зі своїм колишнім наставником із МанСіті Пепом Гвардіолою.

Лівий захисник лондонського клубу вже встиг пограти під керівництвом обох наставників. Цікаво, що Олександр Зінченко виступав у Манчестер Сіті ще тоді, коли помічником Пепа Гвардіоли був Мікель Артета.

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Зінченко: Між Артетою та Гвардіолою багато спільного

Нагадаємо, що з літа 2016-го по грудень 2019-го років Артета був помічником головного тренера "містян" Гвардіоли, який керує командою до теперішнього часу. Після чого Мікель пішов у вільне плавання та очолив Арсенал.

Зінченко ж пограв за МанСіті з червня 2017-го по липень 2022-го років. Тому Олександру є кого з ким порівняти.

Я знав Мікеля ще з часів Сіті Він чудовий тренер. Між Артетою і Гвардіолою багато спільного, але очевидно, що всі люди трохи різні, і між ними є деяка різниця. Але схожість у тому, що вони обоє хочуть перемагати у кожній грі, і це найголовніше,

– сказав Зінченко.

Вже під повноцінним керівництвом Артети Зінченко може здобути свій п'ятий титул чемпіона Англії. Арсенал із 50 очками лідирує у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи якраз МанСіті Гвардіоли на 5 балів.

Між командами вже відбулась нещодавно одна очна зустріч у Кубку Англії, яка закінчилась мінімальною перемогою Сіті 1:0. Але цей матч не буде дуже важливим для "канонірів", які роблять ставку на чемпіонат.

Наступна їх зустріч, але вже в АПЛ, відбудеться 15 лютого на полі Арсенала.