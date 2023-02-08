Зінченко в голосуванні набрав 48% голосів вболівальників. І обійшов Едді Нкенія та Мартіна Одегарда, які посіли друге та третє місце відповідно.

Для Зінченка це перша нагорода найкращого гравця команди після переходу в Арсенал влітку 2022 року. До цього в Англії він виступав за Манчестер Сіті.

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В січні Зінченко зіграв у всіх п'яти матчах Арсенала. У трьох матчах АПЛ він виходив у стартовому складі (команда набрала сім з дев'яти очок), і лише у матчах кубка Англії – на заміну. Він активно підключався до атак своєї команди, зробивши 232 результативні паси (87% точність пасів).

Арсенал в цьому сезоні бореться за перемогу в АПЛ. "Каноніри" посідають перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на п'ять очок, а також маючи матч в запасі.