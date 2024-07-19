"Розпочинаю нову главу": Зінченко натякнув на можливу зміну клубу

Олександр Зінченко не може занести до свого активу минулий сезон. Цілком ймовірно, що універсальному футболісту потрібно змінити обстановку.

Гравець збірної України та лондонського Арсеналу Олександр Зінченко став клієнтом футбольної агенції Unique Football Agency. Про це українець повідомив у своєму інстаграмі.

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Інтрига від Зінченка

Зінченко опублікував фото зі знакової події та додав до неї підпис.

Пишаюся тим, що розпочинаю цю нову главу з Unique Football Agency,

– написав Зінченко.

Зінченко став клієнтом Unique Football Agency / фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що агенцію очолює Юрій Кухарський. Він давно товаришує з Олександром. За даними Transfermarkt, Зінченко – єдиний клієнт Unique Football Agency.

Подію прокоментував відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Він зазначив, що тепер Зінченко буде "вирішувати свої подальші кроки у кар'єрі".

У минулому сезоні Зінченко відіграв за Арсенал 35 матчів, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. Його контракт з "канонірами" чинний до 30 червня 2026 року. В Арсеналі не проти, щоб Олександр під час трансферного вікно обрав собі новий клуб.