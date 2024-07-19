Игрок сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко стал клиентом футбольного агентства Unique Football Agency. Об этом украинец сообщил в своем инстаграме.
Читайте также "Сами виноваты": Зинченко о провале сборной Украины на Евро-2024
Интрига от Зинченко
Зинченко опубликовал фото со знакового события и добавил к нему подпись.
Горжусь тем, что начинаю эту новую главу с Unique Football Agency,
– написал Зинченко.
Зинченко стал клиентом Unique Football Agency / фото из инстаграма футболиста
Отметим, что агентство возглавляет Юрий Кухарский. Он давно дружит с Александром. По данным Transfermarkt, Зинченко – единственный клиент Unique Football Agency.
Событие прокомментировал известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо. Он отметил, что теперь Зинченко будет "решать свои дальнейшие шаги в карьере".
В прошлом сезоне Зинченко отыграл за Арсенал 35 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с "канонирами" действует до 30 июня 2026 года. В Арсенале не против, чтобы Александр во время трансферного окна выбрал себе новый клуб.