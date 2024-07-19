Игрок сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко стал клиентом футбольного агентства Unique Football Agency. Об этом украинец сообщил в своем инстаграме.

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Интрига от Зинченко

Зинченко опубликовал фото со знакового события и добавил к нему подпись.

Горжусь тем, что начинаю эту новую главу с Unique Football Agency,

– написал Зинченко.

Зинченко стал клиентом Unique Football Agency / фото из инстаграма футболиста

Отметим, что агентство возглавляет Юрий Кухарский. Он давно дружит с Александром. По данным Transfermarkt, Зинченко – единственный клиент Unique Football Agency.

Событие прокомментировал известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо. Он отметил, что теперь Зинченко будет "решать свои дальнейшие шаги в карьере".

В прошлом сезоне Зинченко отыграл за Арсенал 35 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с "канонирами" действует до 30 июня 2026 года. В Арсенале не против, чтобы Александр во время трансферного окна выбрал себе новый клуб.