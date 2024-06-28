У групі з Румунією, Словаччиною та Бельгією від збірної Україні всі очікували як мінімум виходу в 1/8 фіналу Євро-2024. Проте вибороти путівку в плейоф для команди Сергія Реброва виявилося не під силу.

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Зінченко про фіаско на чемпіонаті Європи

Гравець збірної України Олександр Зінченко прокоментував виступ команди на Євро-2024. За його словами, він та його партнери по команді самі винні в невтішному підсумковому результаті.

Дуже прикро. Самі винні. Дякую кожному, хто підтримував впродовж всього часу та вірив до кінця,

– написав Зінченко у своєму Інстаграмі.

Нагадаємо, збірна України, набравши чотири очки на груповому раунді, посіла четверте місце у квартеті, через що не змогла вийти в плей-оф чемпіонату Європи.

Ключовою для "синьо-жовтих" стала розгромна поразка від Румунії (0:3) в стартовому матчі на континентальному форумі. Румуни, словаки та бельгійці зіграють в 1/8 фіналу.