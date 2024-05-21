"Далеко не найкращий сезон": Зінченко критично оцінив свій виступ за Арсенал

Захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко підбив підсумки сезону 2023/24. На жаль, українець не може занести в актив минулий чемпіонат.

Лондонський Арсенал не зумів виконати головне завдання на сезон та стати чемпіоном АПЛ. В останніх турах чемпіонату захисник "канонірів" Олександр Зінченко частіше грів лаву запасних.

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Зінченко пообіцяв повернутися сильнішим

Український легіонер Арсеналу опублікував пост в інстаграмі, в якому підбив підсумки сезону. Олександр визнав, що зіграв нижче своїх можливостей.

"Пишаюся командою та щасливий бути одним із вас, каноніри.

Клубний сезон закінчився. На жаль, ми не отримали того, чого хотіли, але я впевнений, що цей клуб на правильному шляху, щоб досягти всього.

Особисто я повністю розумію, що це був далеко не мій найкращий сезон. Обіцяю всім уболівальникам і тим, хто сумнівається, що повернуся набагато сильнішим.

Дуже дякую за вашу величезну підтримку. До нових зустрічей", – написав Зінченко.

Зінченко разом зі своєю родиною на "Емірейтс" / фото з інстаграму футболіста

Зінченко втратив місце в основі "канонірів"