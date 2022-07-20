Нам його не вистачатиме, але життя триває, – захисник МанСіті тепло попрощався із Зінченком

Олександр Зінченко за крок до переходу у лондонський Арсенал. Футболісти Манчестер Сіті прощаються з українцем, який більше не одягне блакитну футболку "містян".

Вокер: Зінченко дуже популярний хлопець у команді

Слідом за Родрі та головним тренером МанСіті Пепом Гвардіолою з Олександром Зінченком тепло попрощався правий захисник "містян" Кайл Вокер. Футболіст зауважив, що втрата українця буде не першою для команди перед новим сезоном.

Читайте також Пообідали та сказали один одному "бувай", – Гвардіола підтвердив трансфер Зінченка в Арсенал

За словами Вокера, лівий захисник із України був авторитетним хлопцем у команді, якого тепер не вистачатиме англійському гранду.

Ми розуміємо, що Алексу залишилося пройти медогляд та підписати контракт в Арсеналі. Зінченко дуже популярний хлопець у команді та серед тренерського штабу. Нам його не вистачатиме, але життя триває. Потрібно подолати ці труднощі,

– сказав Вокер.

32-річний фланговий оборонець пригадав втрати Фернандінью та Стерлінга, які ще раніше покинули МанСіті. Тому у гравців, які залишились у розпорядженні Гвардіоли, потрібно зробити крок уперед.

Вокер виступав разом із Зінченком із літа 2017 року.

Зінченко змінює Манчестер на Лондон