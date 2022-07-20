Нам його не вистачатиме, але життя триває, – захисник МанСіті тепло попрощався із Зінченком
Джерело:Sky Sports
Олександр Зінченко за крок до переходу у лондонський Арсенал. Футболісти Манчестер Сіті прощаються з українцем, який більше не одягне блакитну футболку "містян".
Вокер: Зінченко дуже популярний хлопець у команді
Слідом за Родрі та головним тренером МанСіті Пепом Гвардіолою з Олександром Зінченком тепло попрощався правий захисник "містян" Кайл Вокер. Футболіст зауважив, що втрата українця буде не першою для команди перед новим сезоном.
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За словами Вокера, лівий захисник із України був авторитетним хлопцем у команді, якого тепер не вистачатиме англійському гранду.
Ми розуміємо, що Алексу залишилося пройти медогляд та підписати контракт в Арсеналі. Зінченко дуже популярний хлопець у команді та серед тренерського штабу. Нам його не вистачатиме, але життя триває. Потрібно подолати ці труднощі,
– сказав Вокер.
32-річний фланговий оборонець пригадав втрати Фернандінью та Стерлінга, які ще раніше покинули МанСіті. Тому у гравців, які залишились у розпорядженні Гвардіоли, потрібно зробити крок уперед.
Вокер виступав разом із Зінченком із літа 2017 року.
Зінченко змінює Манчестер на Лондон
- Наразі за усією інформацією Зінченко покинув розташування МанСіті заради медичного огляду та підписання контракту з Арсеналом. Якщо все складеться, то Олександр ще точно зіграє проти "колишніх".
- В українця є чинна угода з "містянами", яка розрахована до кінця червня 2024 року. Тому "канонірам" доведеться викласти за трансфер лівого захисника кругленьку суму. Згадується про 30 мільйонів фунтів стерлінгів, які пропонує лондонський клуб.
- Раніше повідомлялось, що один із лідерів збірної України вже підписав угоду з Арсеналом до 2026 року.
- У своєму останньому сезоні за "містян" провів 28 матчів, у яких відзначився 5 гольовими передачами. З МанСіті здобув 11 титулів.