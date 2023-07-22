Для звільнення рідної землі: Зінченко на пресконференції у США попросив літаки F-16 для України

З перших днів повномасштабної війни українські спортсмени намагаються бути корисними для своєї країни. Хтось із них узяв зброю до рук, інші ж використовують впізнаваність, щоб відстоювати українську позицію у світі.

Одним із спортсменів, хто відповідає за те, щоб Україна не зникала з медійної повістки у світі став футболіст Арсенала Олександр Зінченко, який також є амбасадором платформи UNITED24. Гравець національної збірної України взяв участь у пресконференції напередодні матчу своєї команди проти Манчестер Юнайтед.

Читайте також Український Роналдінью: Зінченко приголомшив публіку своєю технікою – магічне відео

Українці цінують будь-яку допомогу та потребують її

Наш футболіст велику частку часу на цій події приділив розповідям про Україну. Він нагадав світу про велику важливість допомоги українцям та зазначив, що підтримка може бути абсолютно різною.

У Лондоні, просто гуляючи з донькою, бачу машини з дітьми, а днями побачив сім’ю та їхніх дітей, можливо, з Чехії, дитина була без сорочки. У неї було тимчасове татуювання на плечі з українським прапором. Це змусило мене подумати: "Вау, ці хлопці з нами". Для нас ця дрібниця має велике значення,

– заявив Зінченко.

Футболіст підкреслив, що пишається тим, що є українцем та закликав світ не втомлюватися від війни. Адже сьогодні жертвою терору є Україна, а завтра це може стати будь-яка країна, тому треба підтримувати нашу державу, щоб інші почувалися безпечніше:

"Деякі люди втомилися від цієї війни, але ми не можемо здаватися. Нам потрібно боротися за нашу свободу і незалежність, тому що не міг уявити, що це може статися у 2023 році. Місце, де народився та виріс, а одного дня інша країна приходить до вас, руйнує все, вбиває дітей і робить багато страшних речей. Щоб досягти чого? Ось питання. У цьому випадку я говорю з людьми зі втомою, сьогодні це Україна, а завтра це може бути ваша країна. Тому нам потрібно триматися разом і боротися до кінця".

До теми Ніколи не називайте нас братами, – Зінченко різко пояснив різницю між українцями та росіянами

Зінченко не забув подякувати партнерам України за допомогу та розповів про свою місію у цій війні, яка полягає в тому, щоб намагатися допомогти, чим може.

Хочу, щоб мої діти, коли виростуть, запитали мене: "Тату, що ти робив, коли на нашій батьківщині була ця війна?" І я хочу поглянути в очі своєї доньки й сказати: "Ми з твоєю мамою намагалися зробити все можливе, щоб допомогти нашій країні",

– зізнався футболіст.

Одним із прикладів він навів матч, який організовує разом із Андрієм Шевченко, де будуть збирати кошти на потреби України. Адже, за словами Зінченка, надзвичайно важливо не просто зібрати кошти на будівництво школи в Україні, а й надіслати повідомлення українцям, які борються за свою незалежність, шо вони не одні й світ не залишить їх.

І найголовніший месседж від Олександра прозвучав наприкінці пресконференції. Він розповів, що Україна дуже потребує підсилення своє потужності у повітрі, щоб здобути найважливішу перемогу у своїй історії:

Користуючись цією нагодою, я повинен сказати, що ці F-16 нам потрібні, щоб повернути нашу землю і наші території. У мене є така місія. Якщо у мене буде можливість – говоритиму про це.