Зінченко очолив рейтинг футболістів-переможців в АПЛ, переплюнувши легендарного Роббена

Олександр Зінченко перетворюється з новачка Арсенала у лідера "канонірів". Лівий захисник проводить чудовий сезон у футболці лондонського клубу в АПЛ.

Олександр не перестає приємно дивувати своєю грою. Навіть травми, які переслідували Зінченка, після переходу в Арсенал не завадили українцю повністю розкритись в АПЛ. Відхід із Манчестер Сіті, де він переважно "грів банку" став правильним рішенням для футболіста збірної України.

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Продовжує розквітати в АПЛ

Наприклад, у попередньому турі Зінченко став найкращим футболістом у матчі Арсенал – Манчестер Юнайтед. Олександр взяв участь у двох гольових атаках "канонірів" у поєдинку, який закінчився перемогою підопічних Мікеля Артети 3:2.

Також Зінченка включили у символічну збірну першої частини матчів АПЛ сезону-2022/2023. Його перехід в Арсенал називають виходом із тіні МанСіті, де Зінченко не отримав багато ігрової практики.

Тепер Олександр ще й став лідером за одним із цікавих показників. Українець очолив рейтинг футболістів-переможців з найвищим відсотком звитяг у матчах в історії АПЛ – 88 поєдинків та 88%. У рейтинг від Transfermarkt потрапили лише ті футболісти, які провели в АПЛ щонайменше 50 матчів.

Нагадаємо! Влітку 2016 року Зінченко перебрався в АПЛ, підписавши контракт із МанСіті. Не зміг закріпитись у команді, тому був відданий в оренду в нідерландський ПСВ. У 2017 році повернувся в Англію, де грає до сьогодні, але вже за Арсенал. Трансфер до "канонірів" відбувся у липні 2022 року.

Лівому захиснику Арсенала вдалось випередити легендарного нідерландця Ар'єна Роббена, у якого цей показник складає 82%. Трійку цього унікального рейтингу замикає захисник МанСіті Емерік Ляпорт.

Поза топ-3 залишився одноклубник Зінченка – Габріель Жезус.

У цій десятці найкращих усі місця після топ-4 окупували представники Манчестер Сіті – Філ Фоден, Едерсон, Бернарду Сілва, Ілкай Гюндоган, Лерой Сане, який раніше виступав за "містян" та Брахім Діас.



Унікальний показник Олександра Зінченка / Фото з інстаграму Transfermarkt

У своєму першому сезоні за Арсенал Зінченко вже провів 15 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.