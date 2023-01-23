У матчі Арсенал – Манчестер Юнайтед зустрічалися лідер турнірної таблиці АПЛ та команда, яка посідає четверте місце. "Канонірам" треба було перемагати, щоб зберегти відрив від Манчестер Сіті. Гостям же потрібна була перемога, щоб вийти на третє місце та скоротити відставання від того ж МанСіті.

Як це було Золото близько: Зінченко допоміг Арсеналу вирвати перемогу над МЮ у суперматчі – відео голів

Окрім того, Арсенал прагнув взяти реванш – адже єдина поразка команди в АПЛ була саме на полі МЮ в першому колі. І "гармашам" таки вдалося перемогти. Вирішальний гол було забито на 90-й хвилині в атаці, активну участь в якій взяв саме Зінченко. Та й перший гол, який забив Нкетіа, теж було забито після гольової атаки за участі українця.

Саме Олександра Зінченка вболівальники Арсенала назвали найкращим гравцем матчу проти Манчестер Юнайтед. Хоча його конкурентом був Нкетіа, який відзначився дублем. А також Сака, який теж забив гол.

Нестримний двигун команди

Олександр Зінченко хоч і вийшов на вже традиційній позиції лівого захисника, зіграв майже на усьому полі. (окрім правого флангу захисту). І саме він здійснив найбільше доторків до м'яча серед гравців обох команд – 85, пише Opta Analyst.

Скільки разів та де Зінченко торкався до м'яча у матчі Арсенал – Манчестер Юнайтед / ілюстрація Opta Analyst

Також українець зробив 68 пасів з точністю 85%, і п'ять разів виграв боротьбу за м'яч.

Окрім того, Зінченко за весь матч сам одного разу пробив, ще один раз створив момент для партнера, а ще дев'ять разів був залучений до гольових моментів. Тож загалом взяв участь в 11 атаках своєї команди. Більше лише в трьох гравців атакувального плану Арсенала – по 12.

Завдяки цій перемозі Арсенал зберіг за собою перше місце. Команда за 19 матчів набрала 50 очок та випереджає МанСіті на п'ять балів. Окрім того, лондонський клуб ще має матч в запасі.

Відеоогляд матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед