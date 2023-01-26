Олександр не перестає приємно дивувати своєю грою. Навіть травми, які переслідували Зінченка, після переходу в Арсенал не завадили українцю повністю розкритись в АПЛ. Відхід із Манчестер Сіті, де він переважно "грів банку" став правильним рішенням для футболіста збірної України.
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Продовжує розквітати в АПЛ
Наприклад, у попередньому турі Зінченко став найкращим футболістом у матчі Арсенал – Манчестер Юнайтед. Олександр взяв участь у двох гольових атаках "канонірів" у поєдинку, який закінчився перемогою підопічних Мікеля Артети 3:2.
Також Зінченка включили у символічну збірну першої частини матчів АПЛ сезону-2022/2023. Його перехід в Арсенал називають виходом із тіні МанСіті, де Зінченко не отримав багато ігрової практики.
Тепер Олександр ще й став лідером за одним із цікавих показників. Українець очолив рейтинг футболістів-переможців з найвищим відсотком звитяг у матчах в історії АПЛ – 88 поєдинків та 88%. У рейтинг від Transfermarkt потрапили лише ті футболісти, які провели в АПЛ щонайменше 50 матчів.
Лівому захиснику Арсенала вдалось випередити легендарного нідерландця Ар'єна Роббена, у якого цей показник складає 82%. Трійку цього унікального рейтингу замикає захисник МанСіті Емерік Ляпорт.
Поза топ-3 залишився одноклубник Зінченка – Габріель Жезус.
У цій десятці найкращих усі місця після топ-4 окупували представники Манчестер Сіті – Філ Фоден, Едерсон, Бернарду Сілва, Ілкай Гюндоган, Лерой Сане, який раніше виступав за "містян" та Брахім Діас.
Унікальний показник Олександра Зінченка / Фото з інстаграму Transfermarkt