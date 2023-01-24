Олександр Зінченко провів відмінний попередній матч проти Манчестер Юнайтед. Лівий захисник став найкращим футболістом за підсумками переможного для Арсенала поєдинку (3:2). Українець взяв участь у двох гольових атаках "канонірів", а лондонські фанати закидали Зіну компліментами.

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Вишенькою на торті у цій першій частині сезону-2022/2023 АПЛ стало потрапляння Олександра у символічну збірну від видання 90min. Компанію у топ-11 Олександру Зінченку склали його одноклубники – Габріель Магальяйнса, Букайо Сака та Мартін Едегор.

Цікаво, що у символічну збірну АПЛ потрапив лише один футболіст із колишнього клубу українського легіонера – норвезький нападник Ерлінг Голанд.

Найбільше у топ-11 найкращих представників Арсенала – 4 футболісти. Також тут є гравці Тоттенхема (1) та МЮ (2) та Ньюкасла (3).

Символічна збірна першої частини сезону АПЛ

Воротар: Нік Поуп (Ньюкасл);

Нік Поуп (Ньюкасл); Захисники: Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Габріель Магальяйнс (Арсенал), Свен Ботман (Ньюкасл), Олександр Зінченко (Арсенал);

Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Габріель Магальяйнс (Арсенал), Свен Ботман (Ньюкасл), Півзахисники: Букайо Сака (Арсенал), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Мартін Едегор (Арсенал);

Букайо Сака (Арсенал), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Мартін Едегор (Арсенал); Нападники: Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенхем), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті).

Видання 90min зауважує, що тепер усі розуміють, чому головний тренер "канонірів" Мікель Артета так радів трансферу Зінченка. Олександр одразу перетворився у ключового гравця Арсенала. Таку гру українця називають виходом із МанСіті.

До слова. У сезоні-2022/2023 Зінченко встиг провести у футболці Арсенала 15 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.