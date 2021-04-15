Зінченко обмінявся футболками з діамантом Боруссії Голандом

Манчестер Сіті вибив дортмундську Боруссію з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Олександр Зінченко поповнив свій музей футболкою зіркового гравця "джмелів" Ерлінга Голанда.

Зірковий обмін

В обох чвертьфінальних зустрічах команда Пепа Гвардіоли обіграла суперника з Дортмунда з однаковим рахунком 1:2. Футболка Ерлінга Голанда завжди нагадуватиме Олександру Зінченку про це протистояння, який відіграв усі 90 хвилин на полі.

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Український лівий захисник після другого поєдинку обмінявся футболками з 20-річним норвезьким нападником. У трансляцію сам момент обміну не потрапив, але показали Голанда з футболкою на плечі.

Пильні футбольні вболівальники побачили частинку прізвища на футболці: "-ченко". Тому ця футболка явно належала гравцю збірної України. А ось в об'єктиви фотокамер такий момент потрапив.

Ерлінг покидав поле вкрай розчарованим, його команда зупинилась за два кроки від фіналу Ліги чемпіонів. А сам норвежець вже протягом декількох матчів не може відзначитись у воротах суперників.

Зінченко та Голанд обмінялись футболками / Фото Getty Images



Голанд після матчу / Фото Getty Images