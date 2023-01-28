Лондонський Арсенал мінімально поступився Манчестер Сіті (0:1) у поєдинку 1/16 Кубка Англії. Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко з'явився на полі на 66-й хвилині зустрічі.
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Лідер Арсеналу у поєдинку проти Манчестер Сіті не відзначився результативними діями, проте зумів зірвати оплески трибун.
В одному з епізодів Олександр Зінченко ефектно прокинув м'яч поміж ніг супербомбардиру "містян" Ерлінгу Холанду. Глядачі на трибунах були в захваті від дій українця.
Відео, як Зінченко обіграв Холанда
Нагадаємо, що в нинішньому сезону норвезький форвард МанСіті демонструє неймовірну результативність: він забив 31 гол у 27 поєдинках. Втім, у матчі з Арсеналом нападник залишив поле без забитого голу.
Зазначимо, що "каноніри" вилетіли з турніру, а колишня команда Зінченка продовжить боротьбу за престижний трофей.