Манчестер Сіті – Арсенал 1:0

Гол: Аке, 64.

В Кубку Англії наступив час матчів 1/16 фіналу. Центральний поєдинок цієї стадії був винесений на п'ятницю, оскільки між собою зустрічались чинні лідери АПЛ, пише 24 канал.

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Арсенал поїхав в гості до Манчестер Сіті. Для команд це була перша зустріч в сезоні, бо їх гра першого кола чемпіонату була перенесена. Таким чином українець Олександр Зінченко мав можливість вперше зіграти проти своєї колишньої команди.

Обидва тренери застосували ротацію, тому наш захисник почав гру з лави запасних, поступившись місцем в основі Тірні. Сіті та Арсенал не мали багато моментів до перерви, але вже в середині другого тайму манкуніанці повели в рахунку.

Все вирішив гол захисника

Альварес дальнім пострілом поцілив у стійку. М'яч дістався Грілішу, який вивів на ударну позицію Аке. Голандець більярдним ударом вразив ворота Тернера. Одразу після цього голу на поле вийшов Зінченко.

Цікавий факт. Натан Аке вийшов на лівому фланзі, де раніше грав Зінченко. Саме у Олександра голандець виграв конкуренцію, як і Жоау Канселу.

З виходом українця, а також Едегора та Мартінеллі, суттєво пожвавив гру Арсенала в нападі. Однак Сіті грав надійно в обороні, Ляпорт та Аканджі закривали повітря. А коли у гостей з'являлись шанси, то їм не вистачало реалізації.

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Таким чином Арсенал вилітає ще з одного Кубка і тепер може сконцентруватися на АПЛ та Лізі Європи. У свою чергу Манчестер Сіті виходить в 1/8 фіналу турніра і свого суперника дізнається за кілька днів.

Як забивав Натан Аке: