Лондонский Арсенал минимально уступил Манчестер Сити (0:1) в поединке 1/16 Кубка Англии. Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко появился на поле на 66-й минуте встречи.

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Лидер Арсенала в поединке против Манчестер Сити не отметился результативными действиями, однако сумел сорвать аплодисменты трибун.

В одном из эпизодов Александр Зинченко эффектно прокинул мяч среди ног супербомбардиру "горожан" Эрлингу Холланду. Зрители на трибунах были в восорге от действий украинца.

Видео, как Зинченко обыграл Холанда

Zinchenko nutmeg on Haaland pic.twitter.com/8PsD5xG6yk - Copa (@copa8t) January 27, 2023

Напомним, что в нынешнем сезоне норвежский форвард МанСити демонстрирует невероятную результативность: он забил 31 гол в 27 поединках. Впрочем, в матче с Арсеналом нападающий оставил поле без забитого гола.

Отметим, что "канониры" вылетели из турнира, а бывшая команда Зинченко продолжит борьбу за престижный трофей.

Достойно внимания. Свой следующий матч "Арсенал" сыграет 4 февраля. В поединке 22-го тура команда Зинченко сыграет на выезде против Эвертона Миколенко.