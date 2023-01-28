Лондонский Арсенал минимально уступил Манчестер Сити (0:1) в поединке 1/16 Кубка Англии. Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко появился на поле на 66-й минуте встречи.
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Лидер Арсенала в поединке против Манчестер Сити не отметился результативными действиями, однако сумел сорвать аплодисменты трибун.
В одном из эпизодов Александр Зинченко эффектно прокинул мяч среди ног супербомбардиру "горожан" Эрлингу Холланду. Зрители на трибунах были в восорге от действий украинца.
Видео, как Зинченко обыграл Холанда
Напомним, что в нынешнем сезоне норвежский форвард МанСити демонстрирует невероятную результативность: он забил 31 гол в 27 поединках. Впрочем, в матче с Арсеналом нападающий оставил поле без забитого гола.
Отметим, что "канониры" вылетели из турнира, а бывшая команда Зинченко продолжит борьбу за престижный трофей.