Зінченко не стримав сліз після поразки у фіналі Ліги чемпіонів: емоційні фото

Манчестер Сіті 29 травня програв Челсі у фіналі Ліги чемпіонів. Українець Олександр Зінченко зі сльозами на очах зупинився за крок від омріяного трофею.

Нестримні емоції Зінченка

Гол Гавевца приніс Челсі трофей Ліги чемпіонів. Відразу після фінального свистка емоцій футболістів були кардинально різними. Підопічні Томаса Тухеля були на сьомому небі від щастя. А от "містяни" хотіли якнайшвидше покинути поле та забути цей матч.

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Найбільш емоційним був українець Олександр Зінченко. Лівий захисник, який у цьому поєдинку частіше грав у центрі поля, вийшов у стартовому складі команди Пепа Гвардіоли. Однак навіть це не допомогло МанСіті перемогти. Після матчу Олександр впав на газон та розплакався. Його втішали як гравці Челсі, так і партнери по команді.

Зінченко знайшов у собі сили та підійнявся за срібною нагородою. При цьому в українця були мокрі від сліз очі. Олександр ще на подіумі зняв із своєї шиї медаль і пройшов за кілька сантиметрів від трофея Ліги чемпіонів, навіть не глянувши на нього.

В Олександра була чудова можливість втілити у реальність свою футбольну мрію. Однак не цього вечора. Зараз українець з негативними емоціями відлетить у розташування збірної України, де готуватиметься до Євро-2020.



Зінченко після поразки у фіналі Ліги чемпіонів / Скриншот



Гравці Челсі підтримали Зінченка / Скриншот



Зінченко не стримав сліз / Скриншот