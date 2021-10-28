Зінченко – найкращий гравець МанСіті у грі з Вест Хемом, Ярмоленко – один із найгірших

Вест Хем вибив Манчестер Сіті з Кубка англійської ліги. Олександр Зінченко став найкращим футболістом у складі "містян".

Зінченко ледь не став автором голу

Манчестер Сіті вже на стадії 1/8 фіналу припинив свій шлях у Кубку англійської ліги. Лише серія пенальті визначила чвертьфіналіста турніру.

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Обидва українці Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко взяли участь у грі. Гравець "молотобійців" провів на полі 61 хвилину. А Зінченко відіграв за "містян" увесь матч, але участі у серії 11-метрових ударів не брав. МанСіті поступився супернику – 5:3.

Авторитетний портал WhoScored оцінив дії гравців у кубковому протистоянні. Лівий захисник Зінченко отримав найвищий бал у складі МанСіті – 7.5.

Відзначимо, що Зінченко мав чудову нагоду записати своє прізвище на табло. Олександр наважився на дальній удар. Але Ареола в ефектному стрибку парирував потужний постріл українця.

А от Ярмоленко став одним із найгірших у своїй команді – 6.2. Такий же бал має у своєму активі півзахисник Мануель Лансіні. Нижчу оцінку у складі "молотобійців" отримав лише чеський захисник Владімір Цоуфал – 6.0.

. Найкращим гравцем матчу став голкіпер Вест Хема Альфонс Ареола – 7.8.



Вест Хем – МанСіті: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored