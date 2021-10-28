Зінченко міг стати героєм матчу

Андрій був замінений в середині другого тайму, а Олександр відіграв весь поєдинок та ще й міг стати його героєм.

Як це було Вест Хем вибив МанСіті з Кубка ліги, Ярмоленко став кривдником клубу Зінченка: відео

На 84-й хвилині він завдав класного удару здалеку, однак кіпер Вест Гему Альфонс Ареоля парирував.

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Зрештою, справа дійшла до пенальті. Не виключено, що саме Зінченко мав бити останнім у Сіті, свого часу йому довіряли удари в такий відповідальний момент. Але через промах Фодена все вирішилось достроково – гравці Вест Хему свої спроби виконали бездоганно.

До слова, Манчестер Сіті програє у Кубку ліги вперше з 2017-го року. З тих пір він нікому не віддавав трофей.