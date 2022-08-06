Яскравий дебют: Зінченко – найкращий гравець Арсенала у стартовому матчі сезону АПЛ

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко дебютував у матчі першого туру АПЛ проти Крістал Пелес. Футболіст відразу відзначився результативною дією.

Гру Зінченка високо оцінили експерти

Олександр зробив гольовий пас в матчі проти Крістал Пелес. На 20-й поєдинку українець скинув м'яч головою на Габріела Мартінеллі, який точно пробив.

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У підсумку команда Зінченка тріумфувала у стартовому поєдинку АПЛ – 0:2. Ще один гол "канонірам" допоміг забити Марк Гуехі, м'яч рикошетом від голови футболіста полетів у власні ворота Крістал Пелес.

Зінченко став найкращим гравцем матчу 1-го туру АПЛ у складі своєї команди за версіями статистичних порталів WhoScored та SofaScore.

WhoScored поставив українцю 8,1 бала. Зазначимо, що це найкраща оцінка не тільки у складі Арсенала, але й в обох командах.

SofaScore оцінив українця у 7,5 бала. Це найвища оцінка у команді разом з Беном Вайтом. Найкращим же у матчі визнаний захисник Пелас Йоакім Андерсен, він отримав 7,9.

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