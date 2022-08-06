Гру Зінченка високо оцінили експерти
Олександр зробив гольовий пас в матчі проти Крістал Пелес. На 20-й поєдинку українець скинув м'яч головою на Габріела Мартінеллі, який точно пробив.
До теми Філігранна гра головою: Зінченко відзначився асистом за Арсенал – яскраве відео
У підсумку команда Зінченка тріумфувала у стартовому поєдинку АПЛ – 0:2. Ще один гол "канонірам" допоміг забити Марк Гуехі, м'яч рикошетом від голови футболіста полетів у власні ворота Крістал Пелес.
Зінченко став найкращим гравцем матчу 1-го туру АПЛ у складі своєї команди за версіями статистичних порталів WhoScored та SofaScore.
WhoScored поставив українцю 8,1 бала. Зазначимо, що це найкраща оцінка не тільки у складі Арсенала, але й в обох командах.
SofaScore оцінив українця у 7,5 бала. Це найвища оцінка у команді разом з Беном Вайтом. Найкращим же у матчі визнаний захисник Пелас Йоакім Андерсен, він отримав 7,9.
Зінченко підписав угоду з Арсеналом: головне
- Український гравець підписав контракт з лондонським Арсеналом 22 липня. Угода з "канонірами" розрахована до кінця червня 2026 року.
- Зінченко вже встиг зіграти у футболці Арсенала у товариському матчі проти Челсі (4:0).
- Також Олександр вже здобув перший трофей у новій команді. "Каноніри" розгромили іспанську Севілью (6:0) у фіналі товариського турніру Emirates Cup.