Дивовижна техніка українського гравця

Головний тренер Арсенала Мікель Артета на тренуванні дав завдання гравцям – пробігти половину поля, набиваючи м'яч у повітрі, щоб він не торкнувся газону.

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25-річний українець виявився найспритнішим у цій вправі. Вже на старті вправи він вирвався вперед, ефектно жонглюючи м'ячем у повітрі.

Відео з тренування Арсенала

Після двох турів Арсенал перебуває на другій сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 6 очок. У наступному турі "каноніри" зустрінуться з Бормунтом 20 серпня.

Олександр у футболці Арсенала здобув другу поспіль перемогу.

Нагадаємо. Зінченко підписав контракт із "канонірами" у липні цього року, угода розрахована до кінця червня 2026-го.