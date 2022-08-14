Не фінтом єдиним

Лондонський Арсенал переміг Лестер Сіті у поєдинку другого туру чемпіонату Англії з рахунком 4:2. Олександр вийшов в стартовому складі і відіграв 77 хвилин, після чого був замінений на Кірана Тірні.

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Український гравець запам'ятався не лише ефектним фінтом, але і емоційною реакцією на другий пропущений гол його команди. Реакцію Олександра на взяття голів "лисів" опублікував один із фан-акаунтів Арсенала.

Відео реакції Зінченка