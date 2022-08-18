Удивительная техника украинского игрока
Главный тренер Арсенала Микель Артета на тренировке дал задание игрокам – пробежать половину поля, набивая мяч в воздухе, чтобы он не коснулся газона.
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25-летний украинец оказался самым ловким в этом упражнении. Уже на старте упражнения он вырвался вперед, эффектно жонглируя мячом в воздухе.
Видео по тренировке Арсенала
После двух туров Арсенал находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 6 очков. В следующем туре "канониры" встретятся с Бормунтом 20 августа.
Александр в футболке Арсенала одержал вторую победу подряд.