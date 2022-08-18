Удивительная техника украинского игрока

Главный тренер Арсенала Микель Артета на тренировке дал задание игрокам – пробежать половину поля, набивая мяч в воздухе, чтобы он не коснулся газона.

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25-летний украинец оказался самым ловким в этом упражнении. Уже на старте упражнения он вырвался вперед, эффектно жонглируя мячом в воздухе.

Видео по тренировке Арсенала

После двух туров Арсенал находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 6 очков. В следующем туре "канониры" встретятся с Бормунтом 20 августа.

Александр в футболке Арсенала одержал вторую победу подряд.

Напомним. Зинченко подписал контракт с "канонирами" в июле этого года, соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.