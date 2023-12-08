Багато було чуток, що Наполі буде останнім для Андрія Лунін. Адже Кепа повернувся у загальну групу Реала та готовий грати в офіційних зустрічах. Однак вже у наступному поєдинку Ла Ліги проти Гранади у воротах мадридців знову стояв українець.
Оце так Ще на зорі кар'єри у Мадриді: Лунін таємно продовжив контракт із Реалом, – ЗМІ
Анчелотті: Добре мати двох чудових воротарів
Напередодні нового матчу Карло Анчелотті включив обох до заявки "вершкових" та нечітко відповів, хто займе місце у володіннях "галактікос" у грі проти Бетіса.
Кепа чи Лунін? Кепа повернувся. Добре мати двох чудових воротарів. Завтра (9 грудня – 24 Канал) я зроблю вибір. Лунін був хорошим в останніх матчах, але з Кепою нічого не змінилося – він має нашу повну довіру. Неважливо, хто буде грати. В нас все буде добре. Можливо, я буду ротувати їх у цих іграх,
– заявив Анчелотті.
Тому не виключено, що Лунін отримає ще один матч ігрової практики.
Нагадаємо, що у поточному сезоні Андрій відіграв вже 7 матчів (4 із них були на нуль), у яких пропустив 4 голи.
Відзначимо, що нещодавно з'явилась інформація, що український воротар таємно продовжив контракт із Реалом ще у сезоні-2018/2019. Тепер на порталі Transermarkt лише підтвердив ці чутки, змінивши термін угоди. До цієї інформації на цьому порталі контракт українця був розрахований до 30 червня 2024-го року, а тепер до кінця червня, але вже до 2025-го року.