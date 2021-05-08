МанСіті за крок від перемоги у Лізі чемпіонів: Зінченка попросили привезти трофей у Росію

Манчестер Сіті 29 травня у фіналі проти Челсі може поповнити свій клубний музей трофеєм Ліги чемпіонів. Колишній клуб Олександра Зінченка з Росії озвучив несподіване прохання до українського футболіста.
Несподівана заява з Росії
Генеральний директор російської Уфи Шаміль Газізов вражений грою Олександра Зінченка у англійському Манчестер Сіті. Функціонер росіян побажав українському футболісту перемогу у Лізі чемпіонів.
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Газізов зробив несподівану заяву та попросив Олександра у разі перемоги у фіналі привезти трофей в Уфу.
Якщо Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів, то попросимо Зінченка привезти трофей в Уфу. Було б круто. Ми з ним зідзвонювалися після гри проти ПСЖ, привітали один одного,
– розповів гендиректор.
Директор російського клубу пишається тим, що свого часу Зінченко грав у футболці Уфи. У клубі триматимуть кулаки за Олександра у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 29 травня з Челсі. Українець у розмові з Газізовим побажав екскоманді зберегти прописку у РПЛ.
- Зінченко протягом 2015-2016 років виступав у Росії. З Уфи 24-річний півзахисник перебрався у Манчестер, де виступає до сьогодні. За російський клуб відіграв 26 матчів, у яких відзначився 2 голами, 4 асистами та 3 жовтими картками.
- Зараз його колишній клуб з Росії посідає передостаннє 15 місце РПЛ.