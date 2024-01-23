У південнокорейському Кванвоні продовжуються Зимові юнацькі олімпійські ігри-2024. Україна представлена кількома спортсменами у біатлоні.
До теми Дві українки забігли до топ-15: результат масстарту на етапі в Антгольці
Вагомого успіху у вівторок, 23 січня, досягла Поліна Пуцко. Біатлоністка з Сумщини взяла участь у жіночому спринті та змогла забратися у призове місце.
На двох вогневих рубежах Поліна заробила одне штрафне коло, але змогла завершити перегони на третьому місці. Трохи більше ніж на хвилину українку випередила переможниця Карлотта Гаутеро з Італії.
Результати жіночого спринту:
- Карлотта Гаутеро (Італія)
- Ела Север (Словенія) +35,1
- Поліна Пуцко (Україна) +1:13,9
- Хеда Міколасова (Чехія) +1:25,5
- Ілона Плечацова (Чехія) +1:27,3
- Юлі Квелване (Норвегія) +1:27,4
Друге місце посіла словенка Ела Север. Також ще дві українки фінішували у спринті. Валерія Шейгас опинилась 12-ою, а Ірина Шевченко завершила на 23 позиції.
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17-річна Пуцко здобула першу для України медаль на Зимовій юнацькій Олімпіаді-2024. Ба більше, це лише четверта медаль нашої країни в історії цих змагань. Раніше успіху досягали:
- Олександра Назарова та Максим Нікітін (фігурне катання, Олімпіада-2012)
- Христина Дмитренко (біатлон, гонка переслідування, Олімпіада-2016)
- Орест Коваленко (фрістайл біг-ейр, Олімпіада-2020)