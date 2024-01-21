Збірну України у жіночому масстарті представляли три біатлоністки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Цей вид змагань став другим у сезоні для наших спортсменок, пише 24 Канал.
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В рамках третього етапу Кубка світу у швейцарському Ленцергайде найкращий результат показала Юлія Джима, яка фінішувала 19-ю.
На відміну від Артема Прими, який допустив 8 промахів, наші дівчата справилися зі стрільбою. Ба більше, Анастасія Меркушина до останнього вогневого рубежу навіть претендувала на потрапляння до топ-6. Однак за підсумком стрільби пішла на коло штрафу. Це позбавило її можливості поборотися за кращі місця.
На останньому колі Анастасію обійшла Юлія Джима, яка у підсумку фінішувала 13-ю. Меркушина завершила гонку на 15-му місці, а Ірина Петренко – на 23-му.
Зазначимо, що Джима повторила особистий рекорд сезону. У спринтерській гонці на етапі в Рупольдингу Юлія фінішувала 13-ю.
Переможницею масстарту стала Жюлія Сімон з Франції. Вона на 8,9 секунди випередила свою співвітчизницю Лу Жанмонно. Третьою фінішувала швейцарка Лєна Геккі-Гросс.
Результат жіночого масстарту в Антгольці
- 1. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+1+0) 34:42.5
- 2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) +8.9
- 3. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія, 0+0+1+0) +20.7
- 4. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +28.6
- 5. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0+1+1) +46.4
- 6. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0+0+1) +49.3
- ...
- 13. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +1:19.6
- 15. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+1) +1:33.4
- 23. Ірина Петренко (Україна, 0+0+2+0) +3:02.4