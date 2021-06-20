Відзнака для Роналду
Кріштіану Роналду вже з перших секунд матчу повів команду вперед. Вже на 15-й хвилині розмочив нулі на табло. Однак не лише голом запам'ятався зірковий португалець у зустрічі.
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У другому таймі вінгер віддав найкращу передачу чемпіонату Європи. Роналду обманув захисника Німеччини Антоніо Рюдігера. Кріштіану відпасував п'яткою на партнера по команді, хоча сам дивився у зовсім іншому напрямку. Оборонець німецької команди повівся на цей яскравий фінт.
Пас португальського гравця не дивлячись та в один дотик був визнаний найкращим моментом дня на чемпіонаті Європи.
Відео пасу Роналду
- Роналду провів хороший матч, хоча його збірна програла з різницею у два м'ячі. У підсумку – 2:4 перемога Німеччини. У складі португальців ще одним голом відзначився Жота. За німецьку команду забивати Хаверц, Госенс та двічі у першому таймі забивали футболісти Португалії у власні ворота. Невдахами стали Діаш та Геррейру.
- Ця звитяга стала першою для команди Йоахіма Льова на Євро-2020. Тепер його збірна посідає 2 місце. Португальці йдуть третім, у їх доробку також 3 очки. Лідирує Франція – 4 бали. Замикає таблицю з одним пунктом угорська команда.