У Союзі європейських футбольних асоціацій призначили Джюнейта Чакира головним арбітром зустрічі. Про це повідомляється на сайті УЄФА.
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Суддівська бригада на Україна – Австрія
- Джюнейт Чакир (головний арбітр);
- Бахаттін Дуран (боковий арбітр);
- Тарік Енгюн (боковий абітр).
Окрім цього, арбітр ВАР – італієць Массіміліано Ірраті. Четвертий рефері – німець Даніель Зіберт.
Чакир судив матчі збірної України
- Євро-2012 матч Україна – Швеція (2:1);
- Відбір ЧС-2014 матч Україна – Франція (2:0);
- Кваліфікація Євро-2016 матч Словенія – Україна (1:1).