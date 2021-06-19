У Союзі європейських футбольних асоціацій призначили Джюнейта Чакира головним арбітром зустрічі. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

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Суддівська бригада на Україна – Австрія

Джюнейт Чакир (головний арбітр);

Бахаттін Дуран (боковий арбітр);

Тарік Енгюн (боковий абітр).

Окрім цього, арбітр ВАР – італієць Массіміліано Ірраті. Четвертий рефері – німець Даніель Зіберт.

Поєдинок третього туру групи C чемпіонату Європи-2020 між Україною та Австрією відбудеться 21 червня о 19:00.

Чакир судив матчі збірної України