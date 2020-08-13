Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков може пропустити початок сезону-2020/21. Футболіст пройде детальний медогляд в клініці Мілана.

Як повідомляє Meta-raitings.com.ua, останнім часом 22-річний футболіст регулярно звертається до медичного штабу киян стосовно незначних ушкоджень і різного роду травм.

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З цієї причини його вирішили відправити в одну з провідних клінік Європи. Після медогляду стане відомо, чи зможе Циганков почати сезон разом з командою.

Додамо, що Циганков взяв участь в останньому спарингу команди Мірчі Луческу проти "Десни" – Віктор відзначився голом, але кияни програли 1:2.

Кар'єра Циганкова у "Динамо"