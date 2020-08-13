"Динамо" ризикує залишитися без лідера перед стартом сезону: відомо причину
Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков може пропустити початок сезону-2020/21. Футболіст пройде детальний медогляд в клініці Мілана.
Як повідомляє Meta-raitings.com.ua, останнім часом 22-річний футболіст регулярно звертається до медичного штабу киян стосовно незначних ушкоджень і різного роду травм.
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З цієї причини його вирішили відправити в одну з провідних клінік Європи. Після медогляду стане відомо, чи зможе Циганков почати сезон разом з командою.
Додамо, що Циганков взяв участь в останньому спарингу команди Мірчі Луческу проти "Десни" – Віктор відзначився голом, але кияни програли 1:2.
Кар'єра Циганкова у "Динамо"
- У 2016 році Циганков дебютував за киян в УПЛ. 2017 року Віктор Циганков став наймолодшим гравцем "Динамо", який оформив хет-трик, що допоміг киянам здобути домашню розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (5:0).
- За підсумками сезону 2018/19 став найкращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку як у гонці бомбардирів, так і у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона, відповідно.
- Влітку 2016 року дебютував у національній збірній України.