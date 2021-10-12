Зіграли у FIFA 22: як збірна України готується матчу з Боснією – відео

Передігровий день національної команди України у Львові розпочався з прогулянки мальовничим Стрийським парком. Після повернення до готелю на гравців чекав приємний сюрприз – вручення іменних карток відомого футбольного симулятора FIFA 22, до якого цього року після тривалої паузи було включено національну команду України.

Президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, який особисто сприяв тому, що синьо-жовті повернули своє представництво в популярній комп'ютерній грі, вручив кожному з присутніх нині в таборі збірної футболістів іменні картки дійових осіб FIFA 22.

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"Поява синьо-жовтих у грі FIFA сприятиме популяризації збірної України у світовому футболі. Багато наших уболівальників просили про це. А для вас це стане гарною нагодою зіграти у гру самим чи зі своїми дітьми", – зауважив президент УАФ.



Поява України у грі FIFA / Фото УАФ

Кіберрозминка збірної

Уже за годину, одразу після офіційної передматчевоі пресконференції наставника "синьо-жовтих" Олександра Петракова та двох гравців у музейно-культурному комплексі "Львіварня", відбулася офіційна презентація України у грі FIFA, в якій, зокрема, взяли участь збірники Роман Яремчук та Ігор Харатін.

Власне, Харатін зіграв виставковий комп'ютерний матч із лідером гурту ТНМК Олександром "Фоззі" Сидоренком. У зустрічі двох національних команд України перемогу святкувала збірна під орудою півзахисника синьо-жовтих (4:0).



Ігор Харатін / Фото УАФ

А уже ввечері усі 24 гравці національної команди вийшли на реальний газон для того, аби провести офіційне передматчеве тренування. Повернувся до загальної групи Едуард Соболь, який працював на рівні з усіма. Упродовж годинного заняття тренерський штаб зробив заключні награвання та напрацювання тактичної побудови на матч.

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