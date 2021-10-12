Президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, який особисто сприяв тому, що синьо-жовті повернули своє представництво в популярній комп'ютерній грі, вручив кожному з присутніх нині в таборі збірної футболістів іменні картки дійових осіб FIFA 22.

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"Поява синьо-жовтих у грі FIFA сприятиме популяризації збірної України у світовому футболі. Багато наших уболівальників просили про це. А для вас це стане гарною нагодою зіграти у гру самим чи зі своїми дітьми", – зауважив президент УАФ.



Поява України у грі FIFA / Фото УАФ

Кіберрозминка збірної

Уже за годину, одразу після офіційної передматчевоі пресконференції наставника "синьо-жовтих" Олександра Петракова та двох гравців у музейно-культурному комплексі "Львіварня", відбулася офіційна презентація України у грі FIFA, в якій, зокрема, взяли участь збірники Роман Яремчук та Ігор Харатін.

Власне, Харатін зіграв виставковий комп'ютерний матч із лідером гурту ТНМК Олександром "Фоззі" Сидоренком. У зустрічі двох національних команд України перемогу святкувала збірна під орудою півзахисника синьо-жовтих (4:0).



Ігор Харатін / Фото УАФ

А уже ввечері усі 24 гравці національної команди вийшли на реальний газон для того, аби провести офіційне передматчеве тренування. Повернувся до загальної групи Едуард Соболь, який працював на рівні з усіма. Упродовж годинного заняття тренерський штаб зробив заключні награвання та напрацювання тактичної побудови на матч.

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