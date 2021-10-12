Президент УАФ, член исполкома УЕФА Андрей Павелко, который лично способствовал тому, что сине-желтые вернули свое представительство в популярной компьютерной игре, вручил каждому из присутствующих ныне в лагере сборной футболистов именные карточки действующих лиц FIFA 22.

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"Появление сине-желтых в игре FIFA будет способствовать популяризации сборной Украины в мировом футболе. Многие наши болельщики просили об этом. А для вас это станет хорошей возможностью сыграть в игру самим или со своими детьми", – отметил президент УАФ.



Появление Украины в игре FIFA / Фото УАФ

Кіберрозминка сборной

Уже через час, сразу после официальной передматчевой пресс-конференции наставника "сине-желтых" Александра Петракова и двух игроков в музейно-культурном комплексе "Львіварня", состоялась официальная презентация Украины в игре FIFA, в которой, в частности, приняли участие сборники Роман Яремчук и Игорь Харатин.

Собственно, Харатин сыграл выставочный компьютерный матч с лидером группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко. Во встрече двух национальных команд победу праздновала сборная под руководством полузащитника сине-желтых (4:0).



Игорь Харатин / Фото УАФ

А уже вечером все 24 игрока национальной команды вышли на реальный газон для того, чтобы провести официальную предматчевую тренировку. Вернулся в общую группу Эдуард Соболь, работавший наравне со всеми. В течение часового занятия тренерский штаб сделал заключительные наигрыши и наработки тактического построения на матч.

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