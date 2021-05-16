Зідан повідомив футболістам, що покине Реал

16 травня 2021 , 08:35
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Джерело:

Goal

Французький наставник Реала Зінедін Зідан покине клуб після завершення сезону. Тренер вже розповів про своє рішенням футболістам команди.

Зідан покидає Мадрид

Дороги Реала та 48-річного спеціаліста розходяться. Наступником Зінедіна Зідана може стати легенда мадридського клубу Рауль.

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Наставник вже повідомив про своє рішення футболістів мадридського клубу. Про це він розповів команді ще перед матчем 35 туру Ла Ліги з Севільєю. До слова, зустріч завершилась бойовою нічиєю 2:2.

Зараз француз веде столичний клуб до чемпіонства в Іспанії. Відставання Реала від лідера Атлетіко за два тури до завершення сезону складає лише 2 очки.

За інформацією Mundo Deportivo, крім легендарного нападника Реал може очолити Массіміліано Аллегрі. Тренер вже протягом двох років перебуває без клубу.

  • Раніше послугами наставника серйозно зацікавився ПСЖ. Керівники клубу вже начебто навіть встигли зв'язатись із Зіданом щодо подальшої співпраці.
  • Взимку 2016 року француз очолив Реал. Під керівництвом Зідана команда стала першою в історії, яка виграла три Ліги чемпіонів поспіль.
  • Контракт тренера з "Королівським клубом" спливає 30 червня 2022 року. Однак наставник вирішив розірвати угоду достроково.
Автор: Софія Кулай