Зідан повідомив футболістам, що покине Реал

Французький наставник Реала Зінедін Зідан покине клуб після завершення сезону. Тренер вже розповів про своє рішенням футболістам команди.

Зідан покидає Мадрид

Дороги Реала та 48-річного спеціаліста розходяться. Наступником Зінедіна Зідана може стати легенда мадридського клубу Рауль.

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Наставник вже повідомив про своє рішення футболістів мадридського клубу. Про це він розповів команді ще перед матчем 35 туру Ла Ліги з Севільєю. До слова, зустріч завершилась бойовою нічиєю 2:2.

Зараз француз веде столичний клуб до чемпіонства в Іспанії. Відставання Реала від лідера Атлетіко за два тури до завершення сезону складає лише 2 очки.

За інформацією Mundo Deportivo, крім легендарного нападника Реал може очолити Массіміліано Аллегрі. Тренер вже протягом двох років перебуває без клубу.