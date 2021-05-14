Гранада – Реал 1:4

Голи: Моліна, 71 – Модрич, 17, Родріго, 45+1, Одріосола, 75, Бензема, 76

Першими у зустрічі забили гості з Мадрида. За справу взявся ветеран команди Модрич. Лука відгукнувся у штрафному Гранади та ударом у дальній кут воріт розмочив цифри на табло – 0:1.

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Ще до перерви у компенсований час Родріго сам протягнув м'яч до штрафного та егоїстично, але результативно пробив у ворота Гранади – 0:2. На перерву команди пішли за комфортного рахунку для "вершкових".

На 71-й хвилині господарі дещо скоротили відставання. Куртуа парирував удар суперника, але відбив м'яч прямо під постріл Моліни – 1:2.

Вже через чотири хвилини третій гол влетів у ворота господарів. Одріосола відгукнувся на простріл в районі 11 метрів та потужним ударом прошив сітку володінь суперника – 1:3.

Не пройшло і двох хвилин, як гості забили свій четвертий м'яч у поєдинку. Голкіпер господарів грубо помилився на виході, віддавши м'яч нападнику Реала. Бензема елегантно перекинув воротаря з-за меж штрафного вже у порожні ворота – 1:4.

Реал впевнено переграв Гранаду та продовжує боротись за перемогу у Ла Лізі. Відставання від лідера Атлетіко складає лише 2 очки. Гранада з 45 пунктами йде на 10 місці.

Гранада – Реал відеоогляд матчу