Як повідомляється, тільки дві пропозиції можуть похитнути плани Зідана – ПСЖ і збірна Франції. Якщо Маурісіо Почеттіно покине ПСЖ, Зінедін розгляне можливість роботи в клубі.

До слова Манчестер Юнайтед готується звільнити Сульшера після побиття Ліверпулем

Зідан зараз думає лише про відпочинок та перезарядку своїх батарейок, після багаторічної роботи в Мадриді. Француз готовий розглянути пропозиції по закінченню цього сезону, а зараз для нього пріоритет — це відпочинок.

Варто зазначити, що саме Зідана називали тренером, якого Кріштіану Роналду хотів би бачити у Манчестер Юнайтед.

Хто ж очолить МЮ?

Водночас, повідомляється, що Антоніо Конте готовий розглянути пропозицію Манчестер Юнайтед. Втім, поки що манкуніанці не контактували ні з ним, ні з Зіданом.

Наразі Манчестер Юнайтед очолює Уле Гуннар Сульшер. Тільки ось зараз у Сульшера справи не найкраще. "Червоні дияволи" переживають кризу і їхні проблеми стали ще помітнішими після розгрому від Ліверпуля (0:5).